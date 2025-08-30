Motociclista morre em acidente na SP-215

Segundo divulgado pela Polícia Militar Rodoviária, um acidente de trânsito com vítima fatal ocorreu no início da noite desta quinta-feira, dia 28 de agosto, por volta das 19h20, na SP 215, na Rodovia Hélio Moreira Sales, na altura do quilômetro 42 mais 300 metros, no município de Casa Branca.

No histórico divulgado pela polícia, o condutor transitava com sua motocicleta Honda/Biz 125, sentido Casa Branca a Vargem Grande do Sul onde, pelos vestígios, provavelmente colidiu contra a traseira de um veículo de carga, que evadiu-se.

O jornal apurou que o impacto foi tão forte que a vítima não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. De acordo com o Policiamento rodoviário, não houve prejuízo ao trânsito.

A vítima, Carlos Roberto Siqueira, o conhecido Carlinhos Paulista, faleceu aos 67 anos de idade. Ele morava no Jardim São Luís e deixou esposa, filhos, netos e demais familiares. Carlos foi sepultado na sexta, dia 29, no Cemitério da Saudade.