Mais de 7 kg de maconha é aprendida na Vila Esperança

Durante patrulhamento realizado na noite de quarta-feira, dia 27, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul apreendeu uma expressiva quantidade de maconha na Vila Esperança. A ação ocorreu após informações recebidas pela corporação que uma mulher armazenava drogas em sua residência.

Ao chegarem no local, a suspeita prontamente recebeu os policiais e confessou que recebia R$ 100,00 por semana pra guardar as drogas. Ao adentrarem no imóvel, os policiais encontraram oito tabletes de maconha, porções de cocaína, além de balança de precisão, faca e embalagens utilizadas para a comercialização da droga. Um telefone celular também foi apreendido. Ao todo, a droga apreendida pesou 7,340 Kg.

Segundo informou a PM, ao ser questionada de quem seria as drogas, a moradora permaneceu em silêncio. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e a mesma foi conduzida à delegacia de São João da Boa Vista, onde permaneceu à disposição da Justiça.