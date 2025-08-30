Mulher é investigada por falsa comunicação de furto

Na tarde de segunda-feira, dia 25, a Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, registrou um caso de falsa comunicação de crime envolvendo o suposto furto de uma motocicleta no Jardim Dolores. Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 15h12, uma mulher compareceu à delegacia para relatar o furto de sua moto, que teria ocorrido no dia anterior. A equipe de investigação, acompanhada pela autoridade policial, iniciou diligências imediatas e localizou o veículo sendo conduzido por um rapaz.

Durante a abordagem, o condutor informou que havia recebido a motocicleta da própria proprietária, como forma de pagamento por uma pedra de crack. Questionada, a mulher confirmou ter emprestado o veículo, mas negou qualquer envolvimento com entorpecentes. Ela alegou que, diante da demora na devolução da moto, decidiu registrar falsamente o furto para tentar recuperar o bem.

Diante dos fatos, a polícia alterou a natureza da ocorrência para falsa comunicação de crime. A motocicleta foi apreendida e, posteriormente, devolvida à proprietária. A mulher responderá criminalmente pela falsa denúncia.