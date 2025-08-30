Ex-enteada esfaqueia homem em Itobi

Um homem foi esfaqueado no abdômen no domingo, 17 de agosto, em Itobi. O crime ocorreu por volta das 18h, no cruzamento da Avenida Papa João XXIII com a Rua José Ciampone Neto. A suspeita é a ex-enteada da vítima, que foi presa em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo informações da PM, uma equipe que patrulhava a região foi acionada para atender a ocorrência e encontrou o homem ferido. Ele relatou aos policiais que havia sido atacado com uma faca pela ex-enteada.

Após buscas, os policiais localizaram a mulher em frente à casa dela, na Rua Pedro de Carvalho. Inicialmente, ela afirmou que havia jogado um caco de vidro contra o ex-padrasto, mas posteriormente confessou que o golpeou com uma faca na região abdominal.

Ainda de acordo com a polícia, a suspeita indicou que a arma usada no crime estava escondida embaixo do tanque de lavar roupas. A faca foi apreendida e apresentada no Plantão Policial.

A vítima foi socorrida, levada para a Policlínica Municipal e, depois, transferida para o Hospital de São José do Rio Pardo para passar por cirurgia.

A mulher foi levada à cadeia pública, onde permanece à disposição da Justiça. A motivação do ataque não foi divulgada.