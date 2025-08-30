Quermesse da Paróquia São Joaquim termina neste final de semana

A quermesse da Paróquia São Joaquim, que teve início no dia 9 de agosto, termina neste domingo. Você e sua família ainda podem aproveitar neste final de semana, após a missa, por volta das 20h.
Últimos artigos
Sanjoanense é preso em operação que desmontou fábrica clandestina de fuzis
Um morador de São João da Boa Vista, de 33 anos, foi preso durante uma operação da Polícia Federal que desmantelou uma fábrica clandestina de fuzis modelo AR-15, instalada em Santa Bárbara d’Oeste, no interior paulista. A ação ocorreu...
Tentou fugir de moto da PM e foi pego com drogas
Um motociclista tentou escapar de uma abordagem da Polícia Militar no final da tarde da quinta-feira, dia 28, em Vargem Grande do Sul, mas não foi muito longe. Ele foi detido na Vila Santana e flagrado com porções de...
Polícia Militar captura procurado em Vargem
A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul realizou a captura de um indivíduo que possuía mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas, no sábado, dia 23. Durante patrulhamento ostensivo pelo Jardim Ferri, os policiais avistaram o suspeito...