Quermesse da Paróquia São Joaquim termina neste final de semana

A quermesse da Paróquia São Joaquim, que teve início no dia 9 de agosto, termina neste domingo. Você e sua família ainda podem aproveitar neste final de semana, após a missa, por volta das 20h.

