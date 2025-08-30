Tudo errado: adolescentes na contramão, em moto com escapamento adulterado e sem placas tentam fugir da GCM, mas são detidos

Por volta das 23h de sexta-feira, dia 29, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul apreendeu dois adolescentes após uma perseguição no centro da cidade. Eles transitavam na contramão com uma motocicleta que tinha o sistema de descarga adulterado, emitindo ruído excessivo.

Fuga e captura

A equipe tentou abordar o veículo, mas os ocupantes desobedeceram à ordem de parada. A perseguição terminou quando os suspeitos abandonaram a motocicleta e tentaram fugir a pé, sendo detidos logo em seguida graças à ação rápida da GCM.

Irregularidades na motocicleta

Durante a averiguação, os agentes constataram que a moto estava sem placa de identificação e com as numerações de chassi e motor removidas. Questionados, os menores não souberam explicar a procedência do veículo.

Encaminhamento à Polícia Civil

A ocorrência contou com apoio das viaturas VTR 02 (GCM Braz e Rafael), VTR 12 (GCM Andrade e Mello) e VTR 04 (GCM Francisco e Subinspetor Garcia). Os adolescentes foram levados à Delegacia de Polícia Civil, onde os responsáveis compareceram para acompanhar a formalização do ato.