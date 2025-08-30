Polícia Militar captura procurado em Vargem

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul realizou a captura de um indivíduo que possuía mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas, no sábado, dia 23. Durante patrulhamento ostensivo pelo Jardim Ferri, os policiais avistaram o suspeito na Rua José Mazetto, próximo a um estabelecimento comercial. Ao ser abordado, ele foi submetido a revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado.

O homem foi informado sobre o mandado em aberto e recebeu voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança de todos os envolvidos. Em seguida, ele foi conduzido ao pronto atendimento médico local, onde passou por exame cautelar, e posteriormente apresentado na delegacia de São João da Boa Vista, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.