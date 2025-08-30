Tentou fugir de moto da PM e foi pego com drogas

Um motociclista tentou escapar de uma abordagem da Polícia Militar no final da tarde da quinta-feira, dia 28, em Vargem Grande do Sul, mas não foi muito longe. Ele foi detido na Vila Santana e flagrado com porções de maconha.

A Polícia Militar realizava a Operação Cavalo de Aço na cidade, quando por volta das 17h, os policiais avistaram um homem em uma motocicleta que, ao perceber a presença da viatura, tentou se ocultar atrás de um veículo que seguia à sua frente. A equipe da PM percebeu a atitude suspeita e determinou que o condutor encostasse o veículo, mas ele desobedeceu à ordem de parada. O motociclista então empreendeu fuga em alta velocidade pela avenida Manoel Gomes Casaca, seguindo pela contramão de direção e realizando manobras perigosas pelas vias públicas.

Os policiais passaram a acompanhar o motociclista, que dirigiu por ruas da Vila Santana e Jardim América. Após cerco policial, o condutor foi abordado e, em revista pessoal, foram encontradas porções de maconha e um aparelho celular. Em seguida, ele autorizou a entrada da equipe em sua residência, onde foram apreendidos mais entorpecentes e munições calibre .380 deflagradas.

Diante dos fatos, o motociclista recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Posto de Pronto Atendimento antes de ser apresentado à Polícia Judiciária, onde a prisão foi ratificada por Caio Ricardo Alves, o delegado de plantão. O suspeito permaneceu detido à disposição da Justiça.

Foram apreendidos uma motocicleta Honda CG, um celular, duas munições deflagradas calibre .380 e porção de maconha com peso aproximado de 51 gramas.