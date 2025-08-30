Sanjoanense é preso em operação que desmontou fábrica clandestina de fuzis

Um morador de São João da Boa Vista, de 33 anos, foi preso durante uma operação da Polícia Federal que desmantelou uma fábrica clandestina de fuzis modelo AR-15, instalada em Santa Bárbara d’Oeste, no interior paulista. A ação ocorreu no dia 21 de agosto e contou com o apoio da Polícia Militar.

De acordo com informações do G1, a polícia apreendeu 80 armas de fogo e uma grande quantidade de equipamentos de alta precisão, avaliados em milhões de reais. A fábrica operava com fachada de empresa do setor aeronáutico, mas há cerca de seis meses produzia exclusivamente armamento pesado, supostamente destinado a facções criminosas de São Paulo e Rio de Janeiro.

O sanjoanense foi preso em flagrante em Americana, junto a outro homem, de 38 anos, natural de Campinas, enquanto descarregavam peças utilizadas na montagem dos fuzis. Ambos são apontados como os responsáveis pela fabricação do armamento. Eles foram autuados por posse e comércio ilegal de arma de fogo, crimes que podem render até 18 anos de prisão.

A investigação segue em andamento para identificar os fornecedores das peças e os compradores das armas.

Fotos: G1