Defesa Civil, Bombeiros e GCM combateram incêndios

Equipes da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul, além do pessoal do Corpo de Bombeiros, se desdobraram na tarde do domingo, dia 24 de agosto, para debelar um incêndio de grandes proporções, localizado atrás do Free Motel, na estrada que liga Vargem Grande do Sul a São João da Boa Vista. Na segunda-feira, outro grande foco combatido estava às margens da SP-215 e na quinta-feira, dia 28, as equipes debelaram um incêndio na vegetação próxima à Mina do Zecão.

Conforme o relatado à reportagem da Gazeta de Vargem Grande, o incêndio de domingo teria começado por volta das 14h. O tempo seco e o sol, que elevou a temperatura máxima a 32º, contribuíram para que o fogo se alastrasse rapidamente e atingisse uma área de aproximadamente 5 mil metros quadrados, colocando em risco os imóveis que existem naquela região.

Foi necessário uso do caminhão e caminhonete da Defesa Civil, além da unidade do Corpo de Bombeiros, para combater o incêndio. Moradores de propriedades próximas auxiliaram as equipes no enfrentamento às chamas, até que o fogo foi debelado e os riscos a residências e a propagação de mais focos fossem eliminados

Pela GCM de Vargem, atenderam a ocorrência o subinspetor Garcia, e os GCMs Fonseca, Rafael e Mello.

Segunda-feira

No dia seguinte, equipes da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal combateram um foco de incêndio às margens da estrada que liga a cidade ao distrito de São Roque da Fartura. As chamas se alastravam nas proximidades da estrada do Lino Escola.

Mina do Zecão

Na noite de quinta-feira, dia 28 de agosto, graças ao trabalho da Defesa Civil e presença da GCM, mais um incêndio foi debelado com a utilização do caminhão da Defesa e a participação do subinspetor Erik e gcm 2⁰ CL Márcio. A área atingida foi a vegetação próxima à Mina do Zecão, na via de acesso Hernani Parada Otero, na saída para a estrada que leva a São Sebastião da Grama.

A Defesa e a GCM pedem que todos tenham consciência de não atear fogo nesta época de muita seca, evitando queimadas que podem se propagar e causar danos imensos ao meio ambiente.

Fotos: Guarda Civil Municipal