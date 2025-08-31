Pedro Rosseto disputou final do Arena Cross

O Parque Villa Lobos, cartão-postal de São Paulo, foi o cenário da decisão do Arena Cross Brasil 2025, no último sábado, dia 23. A disputa da final reuniu pilotos do motocross nacional e internacional. Entre os participantes, estava o piloto vargengrandense Pedro Rosseto, 9 anos, que disputou a corrida na categoria 50 cilindradas (cc).

De acordo com a organização do evento, um dos grandes diferenciais da final de 2025 foi a pista, considerada uma das maiores já construídas na história do Arena Cross. Com um traçado desafiador, o circuito foi desenvolvido para tirar o máximo dos pilotos e proporcionar disputas emocionantes. O layout foi desenvolvido e executado pelos britânicos Justin Barclay e Alfie Smith, referências mundiais na construção de pistas, que já haviam participado de outras finais do evento em São Paulo.

Apos três etapas, a final foi um show de muita emoção e adrenalina. Pedro conseguiu se classificar em todas as etapas, avançando até a final. Correndo com os melhores pilotos da categoria 50 cc, ele se destacou no campeonato e já vem ampliando seu espaço no motocross.

Na soma final de pontos, Pedro finalizou o campeonato em 11° lugar. “O que consideramos um excelente resultado, levando em consideração o nível dos pilotos e do campeonato”, observaram seus pais.

Na 50cc, a vitória ficou com Valentina Barg, mas o título da temporada foi confirmado por Ben Sagae. O pódio foi completado por Bernardo Vrum, que confirmou sua regularidade com mais uma boa apresentação. No Campeonato, a categoria é liderada por Ben Sagae, com 77 pontos, seguido por Valentina Barg, com 69 pontos e Enzinho Wiebbelling em terceiro, com 58 pontos.

Nacional

O próximo desafio do piloto será a nona etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, disputada em Indaiatuba, no dia 13 de setembro. Pedro conta com a torcida de todos e agradece aos parceiros que contribuíram para que ele estivesse presente no último torneio, além do apoio dos amigos e familiares que sempre estão torcendo por ele.