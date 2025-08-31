Domingo tem Hwarangdo Open e 3º Circuito da Copa São Paulo

Vargem Grande do Sul recebe neste final de semana, no Centro Educacional e Esportivo (CEE) José Cortez um grande evento do calendário estadual da Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo (Fetesp), a Copa São Paulo, que garante vaga para a Copa do Brasil (evento nacional) e por isso é disputada pelos melhores atletas do estado. As disputas serão neste domingo, dia 31.

Em 2025, a terceira etapa do evento acontecerá na cidade simultaneamente do Hwarangdo Open, um evento tradicional da modalidade em Vargem, que neste ano chega a 16ª edição. A cidade contará com aproximadamente 80 atletas que participarão das competições de luta e poomsae (movimentos) e são esperados mais de 350 atletas.

Os organizadores convidam toda a população vargengrandense para prestigiar as competições que terão início as 8h do domingo com as categorias mirim até 8 anos, a cerimônia de abertura programada para as 9h30min, logo após, as categorias de faixas pretas e encerramento previsto para às 16h.