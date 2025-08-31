Sambai.com é o campeão do Veteranos 2025

Sambai.com é o campeão do Veteranos

Após uma partida acirrada que terminou num empate sem gols no tempo regular, o Sambai.com acabou vencendo no último domingo, dia 24, o time do Ajax na disputa de pênaltis, conquistando o título de vencedor do Campeonato de Futebol Amador Veteranos.
A final foi disputada pela manhã do domingo, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. O Sambai garantiu sua vaga na final ao vencer o Máster Prata por 2 a 0 e o Ajax se classificou após derrotar o Palmeirinha por 1 a 0.
No jogo de domingo, os times não saíram do 0 a 0 no tempo regulamentar, o que levou a decisão para as penalidades. Nas disputas alternadas, o Sambai.com derrotou o Ajax por 4 a 3, levando o troféu de campeão do torneio realizado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul.
À Gazeta de Vargem Grande, o diretor de Esportes e Lazer, André Leone, falou sobre o torneio que reuniu atletas veteranos do futebol de Vargem e região. “Eu avalio o campeonato de forma positiva, todas as equipes participantes elogiaram e gostaram do formato que desenvolvemos. Atingiu sim as expectativas pela forma que as equipes se comprometeram com a competição, com grande dedicação de todos os envolvidos”, afirmou.
Para ele, um torneio com atletas veteranos é um bom incentivo ao esporte. “É importante no geral. É saudável, as crianças participam, as famílias vêm pro estádio torcer, é um entretenimento pra cidade, fomenta o esporte, o comércio se beneficia, enfim, o que abrange as competições internas soma muito para o município. Também aproveitamos nossas praças esportivas, e a iniciativa da Prefeitura através do Prefeito Celso Ribeiro em promover é fundamental”, comentou.

Competições
O diretor destacou que o departamento de Esportes e Lazer já tem outras competições de futebol em andamento. Antes mesmo de finalizar o Campeonato de Veteranos, já começou o Campeonato Municipal de Futsal, que termina no dia 19 de setembro. “E já teremos o início do Campeonato Municipal no final do mês de setembro, que vai finalizar no começo de novembro. No início de outubro, a ideia é promover um campeonato industrial Fut7, nova modalidade que tenho certeza que vai dar certo na cidade”, adiantou.

