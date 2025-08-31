Ginastas de Vargem ficam em 3º na Liga Regional

A equipe feminina de Ginástica Artística da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul teve uma excelente participação na 3ª Etapa de Liga Regional de Ginástica Artística, realizada no último sábado, dia 23, em Salto. O time vargengrandense conquistou a 3ª colocação na categoria Infantil C, em um evento que reuniu equipes de diversas cidades do interior e da Grande São Paulo. Vargem ficou atrás apenas do Círculo Militar de São Paulo, o vencedor, e da AABB de São Paulo, em segundo lugar.

A equipe composta por Cibely Pinheiro, Heloísa Bortoluci, Isadora dos Santos, Manuela Urbano e Vitória Gonçalves, obteve uma evolução de 5,00 pontos na pontuação comparada ao resultado da etapa anterior, ficando apenas 0,40 pontos da 2ª colocação.

Destaques individuais

Além do resultado por equipes, as ginastas também se destacaram com conquistas individuais. A atleta Isadora L. dos Santos ficou com o 1º lugar na trave; Heloísa Bortoluci foi medalha de prata no Solo; Manuela B. Monteiro Urbano conquistou a medalha de ouro no solo e a prata nas paralelas assimétricas, além de conquistar o segundo lugar no individual geral.

“Estas conquistas são frutos do trabalho intenso das meninas e da equipe técnica, professora Marina Francisco, que, com o apoio da Prefeitura Municipal e do Departamento de Esportes e Lazer, não medem esforços para levar o nome da nossa cidade com primor por onde passam”, trouxe a postagem do Departamento de Esportes e Lazer.

Os próximos desafios da equipe de Vargem serão as competições da Copa Estadual de Ginástica Artística, em São João da Boa Vista, e a última etapa da Liga Regional que será realizada em Paulínia.