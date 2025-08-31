Equipe Hwarangdo participa de training camping da seleção

Os quatro atletas de Vargem Grande do Sul classificados para o Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo estiveram em São Caetano do Sul no último sábado, dia 23, para apresentação da seleção paulista de Taekwondo 2025.

Na ocasião estiveram presentes o presidente e diretores da Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo (Fetesp), toda delegação técnica que representará São Paulo no campeonato Brasileiro e os mais de 300 atletas que representarão o estado no evento nacional mais importante do ano.

Vargem tem como representantes em 2025 os atletas Manuela Bedin Xavier, na categoria infantil faixa preta, que vai como favorita da categoria por já ter conquistado o título de campeã brasileira em 2024; Daniele de Freitas Milan, cadete faixa preta, que após muita dedicação vai estrear na competição com grandes chances de medalhar; Tais Fernanda Casimiro, categoria adulto faixa vermelha/preta, que também estreia na competição com grandes chances de medalhas e Nouan Augusto de Freitas Milan, na categoria infantil colorida, que mesmo disputando pela primeira vez o circuito paulista, já garantiu vaga para o campeonato Brasileiro.

Além dos atletas, o técnico e Mestre Carlos Xavier estará presente no evento. “Por conta da dedicação dos atletas e técnicos de nossa cidade, mais uma vez Vargem Grande do Sul aparece no cenário esportivo nacional através do Taekwondo e estamos fazendo tudo ao nosso alcance para que essa aparição venha com quatro medalhas desse que, sem dúvidas, é o evento nacional mais importante do ano”, afirmou Xavier.

Ele agradeceu ao apoio que a equipe vem recebendo de apoiadores como o Grupo Demoley de Vargem Grande do Sul, Associação dos Bataticultores da região de Vargem Grande do Sul, Cooperbatata, Departamento de Esportes e Lazer e prefeitura. “E também a todos que estão apoiando através de nossa Vakinha Online ou apoiando os atletas em suas ações de captação de recursos”, agradeceu Xavier.