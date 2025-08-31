Oficina de atuação em comédia foi realizada pelo Ponto Mis

A Oficina gratuita “Atuação em comédia” foi realizada no último dia 19, na Casa da Cultura através do Departamento de Cultura e Turismo em parceria com o programa Ponto MIS.

A atividade foi conduzida pela atriz e arte-educadora Ana Carolina Marchetto, que reuniu participantes de diferentes idades e formações, interessados em conhecer e se aprofundarem nas técnicas de comédia teatral.

Durante a oficina, os participantes tiveram contato com a história da comédia, os fundamentos da atuação voltada ao humor, e o que há por trás de uma atuação de comédia.

Ao final da oficina o Departamento de Cultura e Turismo, reforçou a importância com a parceria com o Ponto MIS, que tem levado as formações artísticas e culturais gratuitas para a cidade.

Fotos: Prefeitura Municipal