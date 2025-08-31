PM prende homem com dezenas de pedras de crack

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo realizado pela Polícia Militar no bairro Cohab V, em Vargem Grande do Sul, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no final da manhã do sábado, dia 30 de agosto.

De acordo com informações da PM, os policiais avistaram o suspeito saindo de um terreno com um embrulho em mãos. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir e arremessou o objeto para dentro de uma residência. Ele foi abordado pelos policiais e com ele foi localizado apenas um celular. Mas ao verificar o imóvel, com autorização da moradora, a equipe encontrou o embrulho sobre o telhado da garagem.

Dentro do pacote havia dezenas de pedras de crack já prontas para venda, uma porção maior da mesma droga ainda a ser fracionada, além de diversas embalagens plásticas geralmente utilizadas para acondicionamento de entorpecentes.

Segundo o relatado pela PM, o suspeito assumiu a propriedade das porções e confessou que a droga seria destinada ao comércio ilegal. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao plantão policial de São João da Boa Vista, onde a prisão foi ratificada. O indivíduo permanece à disposição da Justiça.