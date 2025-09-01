GCM apreende drogas com adolescente no CEE José Cortez

A Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu porções de crack e maconha na manhã desta segunda-feira, dia 1º, durante patrulhamento no Centro Educacional e Esportivo José Cortez.

A ação foi realizada pela equipe de Moto Patrulhamento, com os GCMs Melo (VTR 09) e Leonel (VTR 08). Durante a ronda, os agentes abordaram um adolescente que havia dispensado uma carteira de cigarros ao perceber a aproximação das viaturas. No interior do objeto, foram encontradas 10 pedras de crack embaladas e uma porção de maconha.

O adolescente assumiu a posse do material e declarou ter vendido cinco pedras da droga. A ocorrência contou com apoio das equipes nas VTRs 02, 03 e 04, formadas pelos GCMs Rafael, Fonseca e Braz, e Francisco e o Subinspetor Garcia.

A mãe do adolescente foi comunicada, e ele foi liberado na Delegacia de Polícia após a assinatura de um termo de compromisso e responsabilidade.