1ª Caminhada Lilás mobilizou população pelo fim da violência contra a mulher

Em apoio à campanha Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher foi realizada ontem, domingo, dia 31 de agosto, a 1ª Caminhada Lilás. A ação, organizada pelos Departamentos de Ação Social, Esportes e Lazer, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, reuniu moradores em um momento de reflexão e engajamento coletivo.

A concentração aconteceu às 8h, na Praça da Matriz, de onde os participantes seguiram em caminhada até a Represa Eduíno Sbardellini. Ao final do percurso, o público participou de atividades, palestra e sorteios, com foco na disseminação de informações e no fortalecimento da rede de apoio às mulheres vítimas de violência.

Vestidos de lilás ou roxo, cores símbolo da campanha os participantes demonstraram apoio à causa e reforçaram a importância da mobilização social no enfrentamento à violência contra a mulher.

Segundo os organizadores, a Caminhada Lilás foi marcada por um forte espírito de solidariedade e conscientização, evidenciando que o combate à violência é uma responsabilidade de toda a comunidade.

Fotos: Prefeitura Municipal de Vargem Grande