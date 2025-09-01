Aberto processo para da Educação municipal

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul publicou nesta segunda-feira, 1º de setembro, o edital do Processo Seletivo Público nº 001/2025. O objetivo é contratar, por tempo determinado (até 12 meses), profissionais para atuar como substitutos de docentes afastados ou para preencher vagas temporárias durante o ano letivo de 2026.

As inscrições estarão abertas das 10h do dia 11 de setembro até às 16h do dia 29 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site www.conscamweb.com.br

A taxa de inscrição é de R$ 50,00.

Candidatos que se enquadrarem nos critérios legais e nas exigências do edital poderão solicitar a isenção da taxa entre os dias 11 e 15 de setembro de 2025, também no site oficial da banca organizadora, das 10h às 16h.

O processo seletivo contará com etapas de prova objetiva e análise de títulos, sendo voltado para os seguintes cargos: Educador Infantil, Professor de Educação Especial, Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental I, Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física e Professor de Ensino Fundamental II Língua Estrangeira (Inglês).

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, tem como finalidade avaliar o conhecimento teórico dos candidatos em relação às atribuições do cargo pretendido. A aplicação está prevista para ocorrer no dia 2 de novembro de 2025, com provas realizadas em dois turnos.

O edital completo, contendo todos os detalhes sobre o processo, pode ser consultado nos sites www.conscamweb.com.br

e www.vgsul.sp.gov.br