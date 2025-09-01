Os alunos Rafael Presti Vidal, Nicolas Gabriel da Silva e Enzo Gabriel Porto Mendonça, do Colégio Vitória, embarcaram na quinta-feira, dia 28, para Santa Catarina, onde vão representar a escola na etapa da World Robot Olympiad (WRO), que será realizada neste sábado na cidade de Jaraguá do Sul.
Com o tema “O Futuro dos Robôs”, a temporada 2025 propõe uma jornada rumo ao desconhecido, onde a inovação tecnológica enfrenta os desafios do amanhã. Os participantes exploram desde robôs que transformam nossas cidades e impulsionam a expansão da vida no universo, até robôs com inteligência artificial que aprimoram diversos aspectos do nosso cotidiano.
Alunos do Colégio Vitória participam da WRO em Santa Catarina
