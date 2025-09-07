DME Grama conquista título do Futsal Sub-18

O Ginásio Municipal de Esportes do CIC, em São João da Boa Vista, foi palco de uma emocionante partida de futsal no dia 16 de agosto, com direito a casa cheia, para acompanhar a final do Campeonato Sub-18 da Liga Sanjoanense de Futsal.

A disputa foi entre o time do Departamento Municipal de Esportes de São Sebastião da Grama e o do Departamento de Esportes de Mogi Guaçu. Em um confronto equilibrado, as equipes ficaram no empate em 0 a 0 no tempo normal, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças alternadas, a equipe gramense mostrou superioridade e venceu por 3 a 2, conquistando o título da categoria.

Após a partida, a Liga Sanjoanense de Futsal realizou a cerimônia de premiação com entrega de troféus e medalhas, prestigiada por autoridades, atletas e torcedores. O goleiro gramense Guilherme Gregório foi eleito o melhor em quadra e recebeu o troféu de destaque da final.

A comissão técnica da equipe campeã foi formada pelos professores Elder Gustavo, Paulo Henrique e Luis Eduardo. A arbitragem da competição ficou a cargo da Liga Sanjoanense de Futsal, que conduziu os jogos sem contestações.

Com a conquista, o DME de São Sebastião da Grama celebra mais um importante título esportivo, confirmando a força do futsal no município.