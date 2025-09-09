Débora Cunha Nones lançou livro sobre Nutrição

A nutricionista e professora universitária Débora Cristina da Cunha Nones lançou seu livro “Nutrição Materno-infantil”, pela Freitas Bastos Editora, no dia 15 de agosto, na Livraria Travessa, em Ribeirão Preto. Na obra, a vargengrandense aborda como a nutrição e o cuidado materno-infantil são essenciais para a programação metabólica, prevenção de doenças crônicas e promoção da saúde, garantindo melhor qualidade de vida ao longo dos anos.

Em entrevista à Gazeta, Débora explicou que como trabalha com nutrição e ministra aulas na área, foi convidada pela editora para escrever o livro, que levou cerca de dois anos para ser desenvolvido. Segundo ela, se trata de uma obra técnica, voltada para graduandos e profissionais da Saúde. Nele, Débora escreve sobre protocolos, técnicas avaliativas, recomendações nutricionais, entre outros instrumentos importantes para apoiar o nutricionista no manejo e no cuidado materno-infantil, auxiliando na avaliação nutricional completa de gestantes, crianças e adolescentes, e no processo de elaboração de condutas para as diferentes fases.

Casada com Luís Fernando Nones e mãe dos garotinhos Vítor Luís e João Fernando, Débora é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Alfenas e mestre e doutora em Biociências Aplicadas à Saúde pela mesma universidade. É também pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional, em Suplementação e fitoterapia na prática clínica e em Nutrição Materno-infantil.

Interessados podem adquirir o livro em lojas e livrarias na Internet, além do site da editora Freitas Bastos.