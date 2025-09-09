33 anos de trabalho e compromisso com a comunidade

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul celebrou recentemente a trajetória de dois de seus integrantes mais experientes: os guardas civis Ângelo André Mazarini e Roberto Luiz Muniz, que se aposentaram após 33 anos de dedicação à segurança e ao bem-estar da população.

Ao longo de mais de três décadas, a GCM consolidou-se como peça fundamental na proteção do patrimônio público e na segurança preventiva do município, atuando lado a lado com outras forças policiais. Presentes em escolas, praças, eventos comunitários e ações conjuntas, os agentes desempenharam papel essencial na preservação da ordem e na aproximação com a comunidade.

Os agentes Mazarini, Alves e Muniz fazem parte da GCM desde que a corporação começou a atuar na cidade, em 1992, e suas aposentadorias simbolizam não apenas o encerramento de uma carreira, mas também o reconhecimento da importância do trabalho que desenvolveram junto à instituição. Colegas e a própria corporação destacaram o legado de coragem e comprometimento deixado pelos dois agentes.

“Neste momento de despedida da ativa, mas jamais do nosso convívio e da nossa admiração, a equipe da Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul presta esta singela, mas sincera homenagem. Desejamos que esta nova fase da vida seja repleta de saúde, descanso merecido e muitas realizações pessoais. Parabéns pela aposentadoria, GCM Mazarini e GCM Muniz. Levem consigo o respeito e a gratidão de todos nós”, afirmou a corporação em nota à Gazeta de vargem Grande.