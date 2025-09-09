Paróquia Sant’Ana realiza venda de bolo para arrecadar fundos

A Paróquia Sant’Ana, de Vargem Grande do Sul, está promovendo a tradicional venda do Bolo de Sant’Ana. A ação tem como objetivo arrecadar fundos para a nova iluminação interna da Matriz de Sant’Ana.

Os interessados podem adquirir 1 pedaço por R$ 8,00 ou 2 pedaços por R$ 15,00, com vendas antecipadas na Secretaria Paroquial, Pastoral da Saúde e Eventos. A entrega dos bolos será feita no dia 27 de setembro, no salão do São Benedito, das 8h às 15h.

Toda a comunidade é convidada a participar e colaborar com essa causa especial.