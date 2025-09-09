Um animado baile beneficente em prol do Hospital de Caridade será realizado no dia 25 de setembro, véspera de feriado da comemoração do aniversário de Vargem Grande do Sul.
O evento será no Clube Vargengandense, à rua Quinzinho Otávio, 571 e os convites podem ser adquiridos por R$ 40,00 na Menil Papelaria, na loja de conveniência do Posto Sant’Ana (Longuini) e na Cida Salgados, na Cohab 4.
Baile com Banda Bergson em prol do hospital
