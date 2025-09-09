Baile com Banda Bergson em prol do hospital

Por
Gazeta
-
Banda Bergson animará o baile solidário. Foto Divulgação

Um animado baile beneficente em prol do Hospital de Caridade será realizado no dia 25 de setembro, véspera de feriado da comemoração do aniversário de Vargem Grande do Sul.
O evento será no Clube Vargengandense, à rua Quinzinho Otávio, 571 e os convites podem ser adquiridos por R$ 40,00 na Menil Papelaria, na loja de conveniência do Posto Sant’Ana (Longuini) e na Cida Salgados, na Cohab 4.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor insira seu comentário
Por favor insira seu nome aqui