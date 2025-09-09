Baile com Banda Bergson em prol do hospital

Um animado baile beneficente em prol do Hospital de Caridade será realizado no dia 25 de setembro, véspera de feriado da comemoração do aniversário de Vargem Grande do Sul.

O evento será no Clube Vargengandense, à rua Quinzinho Otávio, 571 e os convites podem ser adquiridos por R$ 40,00 na Menil Papelaria, na loja de conveniência do Posto Sant’Ana (Longuini) e na Cida Salgados, na Cohab 4.