Equipe Cyberdragons é bronze em Santa Catarina

Rafael, Nicolas e Enzo com a medalha conquistada no WRO Brasil

A etapa nacional do World Robot Olympiad (WRO) foi disputada no último sábado, dia 30, em Jaraguá do Sul (SC). A equipe Cyberdragons, composta pelos alunos Rafael Presti Vidal, Nicolas Gabriel da Silva e Enzo Gabriel Porto Mendonça, do Colégio Vitória, de Vargem Grande do Sul, sob o treinamento do professor Matheus Giglio da Silva, faturou a medalha de bronze no torneio.
O WRO Brasil 2025 contou com juízes que, através de um sistema de pontos, classificam as equipes com o melhor desempenho. Assim, os avaliadores conferiram o bronze aos alunos vargengrandenses, que disputaram com um total de 56 equipes de todo país.

