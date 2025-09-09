Secretário de Desenvolvimento visita Vargem nesta quarta, dia 10

O secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo Jorge Lima estará em Vargem Grande do Sul nesta quarta-feira, dia 10 de setembro, na Associação Comercial e Industrial (ACI), onde ministrará a palestra “Desenvolvimento Econômico na Região de Vargem Grande do Sul”, com início previsto às 9h e término às 11h.

O secretário se encontrará com empresários visando fomentar o crescimento da região e oferecer maior sinergia na cadeia produtiva. Ele tem percorrido as cidades paulistas com o objetivo de implementar projetos de desenvolvimento econômico. Uma das apostas de Jorge Lima é na criação e desenvolvimento de cadeias produtivas regionais a partir das vocações econômicas de cada município ou região, com o objetivo de aumentar a oferta de trabalho e renda.

Em Vargem Grande do Sul está sendo estudada a implantação do circuito da batata, estudo que está sendo analisado pelo Sebrae e conta também com a participação da Cooperbatata e dos produtores de batata. A reunião visa reunir empresários e lideranças políticas para debater a proposta e projetos que contribuam para o desenvolvimento local, de acordo com a vocação da região.

O diretor de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho de Vargem Grande do Sul, Juliano Scacabarozi falou da importância da visita do secretário e dos estudos que estão sendo conduzidos para tornar a região como polo da produção da batata e seus derivados, que é um dos principais produtos do município que gera muito trabalho e desenvolvimento econômico.

O empresário que quiser participar da reunião, é só procurar o Departamento de Desenvolvimento Econômico da prefeitura ou a Associação Comercial e fazer a sua inscrição.