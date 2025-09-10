Vereadores cobraram explicações sobre a falta d’água na Vila Polar

Durante a sessão da Câmara realizada segunda-feira, dia 1° de setembro, a falta de água principalmente nos bairros da Vila Polar foi tema de grande debate junto aos vereadores municipais. Um requerimento apresentado pelo vereador Paulo César Costa, o Paulinho da Prefeitura (Cidadania), questionando o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) e também o Executivo sobre o problema, alimentou o debate e foi aprovado por todos os vereadores presentes.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o vereador Paulinho afirmou: “Fiz esse requerimento ao SAE porque sou morador nascido e criado na Vila Polar, e nunca vi um problema tão grave como esse. A situação é especialmente crítica na região da Vila Velha, mas também atinge ruas do Jardim São Lucas, Bela Vista, Fortaleza, COHAB II e Redentor”, afirmou.

Segundo o vereador, o problema tem afetado diretamente a população. “Recebo muita gente na minha casa. São pessoas que chegam do trabalho e não têm sequer água para tomar banho. A situação está insustentável, especialmente no Jardim São Lucas. Por isso estamos pedindo providências urgentes”, disse o vereador.

Reservatórios ainda inativos

Paulo César também levantou dúvidas quanto ao funcionamento dos novos reservatórios de água, que seguem desativados. “Estamos questionando por que esses reservatórios ainda não foram ligados. Eles são de extrema importância. Um deles foi construído na época em que o Jardim Santa Luzia foi implantado, como bem lembrou o vereador Serginho”, comentou.

Sobre as obras recentes na rede de abastecimento, ele afirmou: “Foi trocada toda a tubulação da rua João Garcia Miron. Isso até trouxe alguma melhora em parte do Bela Vista, na região do Cardoso. Mas sabemos que essas novas conexões ainda causam oscilações no abastecimento.”

Outro ponto abordado pelo vereador foi a recente troca de bomba pelo SAE, realizada em caráter emergencial. “Sabemos que em situações de urgência pode haver dispensa de licitação. Mas gostaria de saber se pelo menos três orçamentos foram solicitados. A bomba foi comprada de uma empresa da cidade de Tapiratiba, sendo que aqui em Vargem Grande há microempreendedores cadastrados, aptos a prestar esse serviço”, questionou Paulinho

Ele acrescentou que foi procurado por profissionais que o questionaram, perguntando por que não foram chamados. “Eles pagam seus impostos, estão regularizados. A Prefeitura precisa rever essa prática. Se tem gente capacitada aqui, por que contratar de fora?”, perguntou o vereador.

Falta de resposta sobre a caixa d’água da Altino Gadiani

Paulo César também destacou a falta de retorno sobre um requerimento feito no dia 3 de julho, deste ano, solicitando informações ao SAE sobre a situação da caixa d’água da Rua Altino Gadiani, localizado no Jd. Santa Marta, que apresenta inclinação estrutural.

“Já se passaram 60 dias e o SAE ainda não respondeu. A caixa está inclinada, há risco, e os moradores continuam ali, inclusive uma pessoa cadeirante que mora próxima ao local me questionou. A Prefeitura deveria, no mínimo, cercar o local, refazer a calçada e limpar o mato. Se a Prefeitura exige isso dos moradores, também tem que dar o exemplo”, disse o vereador em cujo requerimento aprovado por todos os vereadores continha todas estas reclamações.

Outros vereadores também se manifestaram

A situação gerou apoio unânime ao requerimento de Paulo César e mobilizou diversos parlamentares que fizeram uso da palavra durante a sessão para reforçar o apelo por soluções imediatas da falta de água na Vila Polar.

O vereador Serginho da Farmácia (Cidadania) fez um apelo ao prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) para que parasse qualquer outra obra que esteja em andamento e resolvesse o problema da água imediatamente. “A população está sofrendo”, disse Serginho.

Já o vereador Vagner Loiola-Bilu (Solidariedade), assim se manifestou: “Sou cobrado todos os dias. Pessoas vão até minha casa dizendo que não têm água nem para tomar banho. Gente que chega da roça sem poder nem cozinhar. Reforço o apelo do Serginho: isso precisa ser resolvido o quanto antes”.

“Fiz um requerimento em julho sobre o mesmo problema e até agora não recebi nenhuma resposta, mesmo após o prazo legal de 30 dias. Peço respeito aos vereadores e ao povo. Não precisam responder pra mim, respondam ao povo e respeitem esta Casa de Leis”, foi o comentário feito pela vereadora Vanessa Martins do PL, sobre a falta de resposta dos requerimentos pelo Executivo.

Giovana Carvalho (MDB) disse que o problema da água não está restrito aos bairros altos. “Também falta água no Jardim Paulista, Dolores e Ferri entre outros. Tenho sido cobrada diariamente”, afirmou a vereadora na última sessão de Câmara.

“É fundamental que tenhamos respostas. Só assim podemos dar uma posição clara à população”, comentou o vereador João Nunes, o Joãozinho da Força (MDB). Também o vereador Felipe Gadiani (PSD) comentou a falta de água, dizendo que o SAE precisa se posicionar. “Peço ao diretor Celso Bruno que faça um vídeo explicando o que está acontecendo e quais medidas estão sendo tomadas”, cobrou o vereador. O vereador Ratinho (Podemos) que faz parte da bancada de sustentação do prefeito, foi enfático ao afirmar sobre o problema de falta de água na Vila Polar: “Somos fiscais do povo e vamos continuar cobrando, como é nosso dever”.

Encerrando o debate, o presidente da Câmara, Maicon Canato, afirmou que está acompanhando de perto o trabalho do SAE. “É direito do povo cobrar, e é nosso dever fiscalizar. Estou acompanhando de perto o trabalho do SAE, que tem atuado incansavelmente, inclusive à noite, na tentativa de identificar vazamentos e outras causas do problema da falta de água na Vila Polar. Espero que tudo seja resolvido o mais rápido possível”, comentou o presidente do Legislativo.