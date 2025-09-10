ETE recebe quatro novos aeradores para lagoa

Quatro novos aeradores flutuantes do tipo “cachoeira” passaram a integrar o sistema de tratamento de esgoto de Vargem Grande do Sul, elevando para oito o total de unidades em funcionamento na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município.

Esses equipamentos, que foram instalados nesta última semana, são responsáveis por promover a incorporação de oxigênio à água residual, etapa indispensável para o processamento biológico realizado nas lagoas de tratamento. Com a oxigenação adequada, microrganismos presentes no esgoto conseguem degradar a matéria orgânica com maior eficiência, tornando mais eficiente o processo.

De acordo com o informado pela prefeitura em suas redes sociais, o investimento na aquisição dos novos aeradores somou R$ 512 mil. A maior parte dos recursos, R$ 435,2 mil, foi viabilizada através do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), enquanto os R$ 76,8 mil restantes foram financiados com recursos próprios da administração municipal.

Em suas redes sociais, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) afirmou que captar recursos para infraestrutura hídrica continua sendo uma das frentes prioritárias da gestão e ressaltou que melhorias no sistema de esgoto e no abastecimento são fundamentais para garantir qualidade de vida e saúde à população de Vargem Grande do Sul.