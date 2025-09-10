Ponto MIS oferece Oficina sobre a História dos Videoclipes

O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal, em parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS), promoverá a oficina “As Histórias dos Videoclipes”, o curso acontecerá na quinta-feira, dia 11 de setembro, às 13h30, na Casa da Cultura.

A oficina vai explorar a evolução dos videoclipes, desde os antigos Scopitones até as experiências imersivas com realidade virtual (VR) e realidade expandida (XR). Serão abordados marcos como o impacto da MTV, os clássicos do programa Fantástico e trabalhos icônicos de artistas como Madonna, Michael Jackson, David Bowie, Prince, Björk, Daft Punk, Marina Lima, Marisa Monte, Sepultura e muitos outros.

Além da música, os participantes conhecerão os diretores que elevaram os videoclipes à categoria de arte, incluindo Mick Rock, Michel Gondry, Spike Jonze, Kátia Lund, Gringo Cardia e outros nomes de destaques.

A oficina será ministrada por Duda Leite, jornalista, cineasta e curador do Music Video Festival (MIS), com experiência em canais internacionais como Eurochannel, HBO, VH1 e Discovery.