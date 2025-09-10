Cursos gratuitos de qualificação estão com matrículas abertas

O Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho da prefeitura de Vargem Grande, através do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) recebe a edição do programa Qualifica SP, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e Associação Comercial e Industrial da cidade (ACI). São ofertados cursos gratuitos de capacitação de jovens e adultos, visando ampliar oportunidades de qualificação profissional e fortalecimento da empregabilidade. As inscrições estão abertas até o dia 14 de setembro.

Nesta edição, Vargem Grande do Sul contará com duas modalidades de cursos, o Novo Emprego e o Meu Primeiro Emprego. O Novo Emprego será realizado no período da manhã e é voltado a pessoas acima de 16 anos que já tiveram experiências profissionais ou buscam sua primeira oportunidade de emprego e que desejam se colocar ou avançar em suas carreiras, incluindo oportunidade para Técnicas de Vendas com carga de 60 horas/aula.

Já o Meu Primeiro Emprego será no período da tarde. Ele é destinado a jovens de 16 a 24 anos que estão em busca da primeira experiência no mercado de trabalho e inclui curso de Operador de Caixa com 60 horas/aula de aprendizado.

Os cursos serão ministrados na sede da Associação Comercial e Industrial de Vargem Grande do Sul (ACI), à rua São Jorge, 90, na Vila Santana, entre os dias 22 de setembro e 7 de outubro. As inscrições devem ser feitas pela internet, acessando os links oficiais do programa no link a seguir www.qualificasp.sp.gov.br