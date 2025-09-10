Assessoria Ricardo Tabarim inclusão é possível!

Olá, meu nome é Ricardo Donizete Tabarim e é com grande alegria que me apresento à comunidade de Vargem Grande do Sul. Após 12 anos de dedicação em uma instituição especializada do município, percebi que poderia expandir meu trabalho e contribuir de forma mais ampla. Assim nasceu a Clínica/Assessoria Ricardo Tabarim, localizada na Rua Major Corrêa, n°709-Centro. Sou Especialista em Educação Especial e Deficiência Intelectual, com formação em Intervenção ABA para Autismo e Deficiência Intelectual, além de ser Psicopedagogo. Minha clínica é voltada ao atendimento de crianças com autismo e deficiência intelectual, sempre fundamentando as práticas em evidências científicas.

ACREDITO FIRMEMENTE: A INCLUSÃO ESCOLAR É POSSÍVEL

Reconheço a importância das escolas de educação especial – elas são fundamentais para estudantes que necessitam de apoio pervasivo e permanente. No entanto, crianças com deficiência intelectual leve ou autismo nível 1 de suporte devem estar na rede regular de ensino. Já presenciei avanços significativos quando essas crianças recebem o apoio adequado. Vale lembrar: todas as crianças têm o direito garantido de estudar na escola regular. Nenhum gestor pode negar matrícula com base em deficiência. Atualmente, também atuo como professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE) em São João da Boa Vista SP, onde acompanho progressos reais e transformadores. Em Vargem Grande do Sul, presto assessoria às professoras do AEE e testemunho histórias de sucesso que reforçam minha convicção: a inclusão funciona quando há compromisso e preparo. Neste 7 de Setembro, se eu pudesse levantar uma bandeira, ela seria esta: A inclusão é possível! Mas, para que ela aconteça de verdade, é essencial que nossos representantes políticos invistam em educação inclusiva de qualidade nas escolas regulares. Muitas vezes ouvimos que as escolas não estão preparadas-mas posso afirmar com segurança: a educação foi uma das áreas que mais evoluiu. Agora, é a saúde que precisa avançar. Sem atendimentos baseados em evidências científicas, muitas crianças não recebem o suporte necessário. Hoje, apenas quem pode pagar por terapias intensivas tem acesso a um atendimento realmente efetivo. Isso aprofunda desigualdades e mostra, com urgência, a necessidade de políticas públicas integradas, unindo saúde e educação em prol das nossas crianças. Contato: (19) 98601-9782 | Instagram: @ricardotabarim

