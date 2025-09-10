Safra leva Vargem a saldo positivo de mais de 1 mil vagas

A região encerrou o mês de julho com saldo positivo de 1.806 empregos formais, segundo dados do Novo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados no último dia 27 pelo Ministério do Trabalho. Embora o número represente uma queda de 8,97% em relação ao mesmo mês do ano passado, o resultado reforça a continuidade da geração de postos de trabalho na região. Vargem Grande do Sul liderou a criação de vagas devido ao agronegócio, que foi responsável pela maior parte dos 1.076 novos empregos. No entanto, boa parte se trata de vagas temporárias, ligadas à safra, especialmente da batata.

O levantamento considera a diferença entre contratações e demissões em sete municípios da região: Aguaí, Casa Branca, Espírito Santo do Pinhal, Mococa, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo e Vargem. Os dados coletados junto às empresas abrangem apenas o setor privado com carteira assinada, isto é, não incluem empregos informais. Julho foi o quinto mês do ano com saldo positivo de empregos.

Mais uma vez, o agronegócio foi o grande destaque do mês, com a abertura de 1.645 postos de trabalho na região. O setor industrial também apresentou desempenho consistente, com saldo de 295 vagas, sendo responsável por 16% de todos os empregos gerados no mês, enquanto o comércio avançou 234 postos, o que corresponde a 12,9%. Já os setores de construção e Serviços registraram retração, com resultados negativos de 35 e 333 empregos, respectivamente.

Cidades

Entre os municípios, Vargem Grande do Sul liderou com um expressivo saldo de 1.076 empregos, puxados principalmente pela agropecuária. São José do Rio Pardo também se destacou, com 325 vagas, seguido por Casa Branca (266), Mococa (252) e Aguaí (55). Já São João da Boa Vista praticamente se manteve estável, com saldo negativo de apenas um posto, enquanto Espírito Santo do Pinhal apresentou um recuo mais significativo, com perda de 167 empregos.

No comparativo com julho do ano passado, quando a região havia registrado 1.984 vagas, Vargem Grande do Sul e São José do Rio Pardo continuam se consolidando como os principais motores da geração de empregos. Em 2024, os dois municípios haviam registrado, respectivamente, 1.278 e 249 novos postos. Em 2025, apesar da ligeira queda no resultado agregado, a distribuição dos saldos mostra maior equilíbrio entre os municípios e setores, com crescimento relevante na indústria e no comércio.

Para o vice-diretor regional do Ciesp, Adriano Alvarez, os números reforçam a importância de acompanhar os movimentos do mercado de trabalho e de fortalecer o associativismo empresarial. “O desempenho da região, mesmo em um cenário de oscilação, mostra a força de setores como a agropecuária e a indústria, que seguem puxando a geração de empregos. O CIESP está ao lado das empresas para oferecer suporte técnico, representatividade e fomentar um ambiente de negócios mais competitivo e sustentável”, destacou.