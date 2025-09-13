19ª Corrida da Independência reúne atletas em Vargem

No domingo, 7 de setembro, Vargem Grande do Sul recebeu a 19ª edição da Corrida da Independência, promovida pelo Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura. O evento reuniu mais de 300 atletas da cidade e região, em um trajeto de 5 km com largada e chegada na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz.

A cerimônia de abertura contou com o hasteamento da bandeira nacional, com participação do Tiro de Guerra 02-092, do grupo de escoteiros “Curumins da Mantiqueira”, vereadores, do vice-prefeito Guilherme Nicolau e do diretor de Esportes e Lazer, André Leone.

Foram arrecadados alimentos não perecíveis que foram repassados ao Departamento de Ação Social para famílias atendidas pelo município. A realização da prova contou com apoio da Guarda Civil Municipal, Resgate, Ação Social, Saúde e Departamento de Serviços Urbanos e Rurais.

A prova e vencedores

Os atletas partiram da Praça da Matriz, seguiram pela Rua do Comércio e pela Avenida Dom Tomás Vaquero até a represa Eduíno Sbardellini. Após contornarem o lago, retornaram para o ponto de largada.

Na classificação geral, os vencedores foram, no masculino, Giovanni Augusto de Oliveira, seguido por Fábio Júnior Zerbinati e Ademir Forcelini Júnior, em terceiro. Entre as mulheres, o primeiro lugar ficou com Júlia Serraiocco Honorio, seguida por Merili Ramos Nicolau e Amanda Pereira de Oliveira.

Entre os vargengrandenses, o primeiro a cruzar a linha de chegada foi Giovanni Augusto de Oliveira. Em segundo lugar ficou Leandro Ribeiro de Novaes e em terceiro, Antônio Franciel Lourenço.

No feminino, Merili Ramos Nicolau foi a primeira, com Rebeca Priscila dos Santos em segundo lugar e Ketlin C. da Silva Ronqui, em terceiro.

Os resultados por categoria podem ser consultados no site da prefeitura pelo endereço: https://www.vgsul.sp.gov.br/noticia/7276/19-corrida-da-independencia-foi-realizada-no-domingo-dia-07