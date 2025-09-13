Vargem estreia com vitória na Liga Campineira de Futsal

O time Sub 16 de futsal de Vargem Grande do Sul estreou no 42ª Copa Campinas de Futsal, realizada pela Liga Campineira de Futsal, vencendo o Guarani Futebol Clube, por 5 a 3, em pleno ginásio do Brinco de Ouro, em Campinas, na segunda-feira, dia 8 de setembro. Essa é a primeira vez que a cidade disputa a Liga Campineira, considerada uma das mais fortes do Estado de São Paulo.

Sob o comando dos técnicos Fábio Fontão e José Robson Linos, o Binho, o time entrou em quadra com os goleiros Enzo e Luiz Gustavo e na linha com Fabrício, Chanchencow, Mateus, Miguel Canela, Anthony, Cristopher, Breno, Felipe, Bruno, Luís Otávio, João Otero e Benetti. Os gols foram marcados por Fabrício (2 gols), Mateus, Miguel Canela e Bruno. Além de marcar dois gols, Fabrício foi eleito o melhor jogador em quadra.

À Gazeta de Vargem Grande, a comissão técnica da equipe falou sobre o campeonato e as expectativas para as próximas partidas. “Por ser a primeira vez que Vargem disputa um campeonato de tão alto nível, nossa expectativa é alcançar uma boa classificação já nesta primeira fase. Contamos com a experiência dos jogadores e da comissão técnica, que já participaram de outras ligas da região, para representar bem o nome da cidade. E por que não sonhar em chegar à fase final? Sempre com humildade, dedicação e os pés no chão”, comentaram.

Comissão técnica

Fontão, que há vários anos atua à frente da escolinha de futebol e futsal de Vargem, agora se une a Binho, treinador que, em suas passagens por diferentes equipes da cidade, conquistou todos os títulos possíveis das Ligas Riopardense, Sanjoanense e Ferreirense nas categorias Sub-14, Sub-16 e Sub-18 e sub-21 Riopardense esse ano. “Essa parceria marca o início de um novo projeto que tem como principal objetivo oferecer oportunidades e dar maior visibilidade aos atletas de Vargem Grande do Sul”, observaram.

Próximos jogos

O time de Vargem Grande do Sul integra o grupo A da competição e vai disputar seis jogos da fase de classificação. No dia 25 de setembro, quinta-feira, às 20h30, o time de Vargem vai enfrentar o A. A. Itamaraty, no CEE José Cortez. No dia 29, a equipe vai a Mogi Guaçu, onde joga contra o PMMG/SEL/Amigos do Futsal. Em outubro, no dia 15, a equipe recebe o SEME/Santa Bárbara D’Oeste no CEE José Cortez, às 20h30. No dia 20 de outubro, também em Vargem, no José Cortez, enfrenta o Esporte Clube Santa Sofia. No dia 7 de novembro, o time de Vargem vai a Paulínia, onde encara o Catadão F.C.