FestHand será realizado neste domingo

O Departamento Municipal de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem promove neste domingo, dia 14, o 1º FestHand, no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez. Nesta primeira edição do evento, os times de base de Vargem vão enfrentar as equipes de São José do Rio Pardo.

Os jogos são previstos para começar às 8h30 e o evento será aberto para toda população prestigiar e torcer pelos jogadores de Vargem.

As partidas serão nas categorias Mirim Feminino (sub-12), Mini-Handebol Feminino (sub-10) e Mini-Handebol Masculino (sub-10). “Venha torcer pelas nossas crianças que estão iniciando na modalidade, já levando o nome de Vargem para toda região”, convidou o treinador Juliano Garcia.