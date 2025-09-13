Homem é preso em flagrante por tentativa de roubo

Na tarde da segunda-feira, dia 8, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo em andamento em uma residência localizada no Jardim São José.

De acordo com as informações da GCM, o morador teria surpreendido o suspeito dentro do imóvel e, após luta corporal, conseguiu contê-lo até a chegada da equipe. Com o indivíduo foram encontrados dois aparelhos celulares e um carregador.

A GCM realizou a prisão em flagrante e conduziu o suspeito, juntamente com a vítima, ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para exames de cautela. Em seguida, ambos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil.

O delegado, ao tomar conhecimento do caso, ratificou a prisão em flagrante pelo crime de roubo. O homem permaneceu à disposição da Justiça.