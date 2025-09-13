GCM apreende mais de 50 porções de crack no Jd América

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul realizou mais uma apreensão de entorpecentes durante patrulhamento pelo Jardim América, na noite da terça-feira, 9 de setembro.

Era por volta das 22h, quando os agentes avistaram um adolescente saindo de uma área de mata com uma bicicleta em atitude suspeita. Durante a abordagem, foram encontradas seis pedras de crack em sua posse. Na sequência, em vistoria pelo local de mata de onde ele havia saído, a equipe localizou outras 52 pedras da mesma droga, totalizando 58 porções apreendidas.

O jovem foi conduzido ao Posto de Pronto Atendimento (PPA), passou por exame cautelar e, acompanhado de sua mãe, foi apresentado na cidade de São João da Boa Vista. Após os procedimentos legais, o jovem foi liberado para a mãe.

Fotos: GCM