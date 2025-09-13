Handebol de Vargem disputa jogos em Salto

Os atletas de handebol do Departamento Municipal de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem estiveram, no domingo, dia 7, em Salto, para disputar a penúltima etapa da fase de classificação na categoria Infantil Masculino da Liga Handebol do Interior.

A primeira partida foi contra o time da casa e Vargem perdeu por 9 a 6 de Salto. Os gols vargengrandenses foram marcados por Taylor (3), Murilo, João Vitor e Kaiky. Em seguida, Vargem venceu Piracicaba por 10 a 7, com gols de Murilo (3), João Vitor (2), Theylor (2), Kaiky, Lucas e Gabriel. O jogo final foi a goleada de 19 a 0 que Vargem aplicou contra Limeira, com gols marcados por Murilo (7), João Vitor (4), Gabriel (2), Theylor (2), Kaiky (2), Taylor (1) e Fagner (1).

“Seguimos evoluindo e melhorando a cada etapa mesmo com desfalques importantes, mas um mal primeiro tempo na primeira partida da etapa nos custou pontos valiosos para alcançar as finais da série ouro. Conseguimos nos recuperar nas partidas seguintes e saímos com duas vitórias em busca da classificação para as semifinais”, pontuou o treinador Juliano.

O próximo compromisso de Vargem pela categoria Infantil na Liga do Interior acontece no dia 26 de outubro, no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, em Vargem Grande do Sul, onde o time busca assegurar a vaga na semifinal.