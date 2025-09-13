Vargengrandense busca votos para avançar no The Best Speaker Brasil

O vargengrandense Marcelo Fiorini está representando a cidade na edição 2025 do The Best Speaker Brasil, o primeiro reality show de palestrantes do país.

Marcelo aborda o tema “IA na construção da Diplomacia e Políticas Públicas”. O vargengrandense é jornalista, especialista em Diplomacia, Políticas Públicas e Cooperação Internacional. Atualmente, cursa MBA em Inteligência Artificial para Negócios, pela Faculdade Exame.

A competição reúne talentos de todo o Brasil em desafios de oratória e storytelling. Para seguir para a próxima etapa, Marcelo conta com o apoio da comunidade por meio do voto popular, que pode ser cadastrado até o dia 30 de setembro.

Votos

Cada pessoa só pode votar apenas uma única vez. Para cadastrar o voto, basta acessar o link: https://speaker.thebestspeaker.com.br/vote/marcelo-fiorini-131155