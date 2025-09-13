Cruzeirinho e Bom Di Goli disputam final

O Campeonato Municipal de Futsal chega à sua decisão nesta quinta-feira, dia 18 de setembro. A partida será disputada a partir das 19h30, no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez.

O confronto final foi decidido nesta quinta-feira, dia 11 de setembro, quando foram disputadas as partidas semifinais. Santana FC e Cruzeirinho fizeram o primeiro jogo. Na partida o time Cruzeirinho venceu por 3 a 1. Na sequência, Bão Di Goli e Lagoa Branca se enfrentaram e o Bão de Goli levou a melhor, com o placar final de 6 a 5.

O Campeonato Municipal de Futsal é realizado pelo Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul. Esta edição reuniu 12 equipes, sendo nove de Vargem Grande do Sul e três de municípios vizinhos, sendo equipes de Casa Branca e São João da Boa Vista.

Torcida

O Departamento de Esportes e Lazer convida toda a população a comparecer no CEE José Cortez, que está localizado à Rua Jaguari, nº 300, Vila Santana, para prestigiar a final do torneio.