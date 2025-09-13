Atleta de Vargem estreia com vitória nos EUA

O jovem Felipe Argento Galbier, de 18 anos, natural de Vargem Grande do Sul, iniciou uma nova etapa de sua trajetória esportiva e acadêmica. Ele foi contemplado com uma bolsa de estudos para atuar como atleta do College of Southern Idaho, instituição localizada no estado de Idaho, nos Estados Unidos, onde também irá cursar psicologia pelos próximos dois anos. Logo na estreia, seu time venceu por 2 a 0.

Filho de João Fernando Galbier e Verônica Argento Galbier, Felipe tem dois irmãos, Tiago e Lucas. Ele estudou na Escola Dom Pedro II, em Vargem Grande do Sul, e posteriormente frequentou a Thomas Jefferson Charter School, durante um período de intercâmbio nos Estados Unidos, no seu terceiro ano escolar.

A carreira esportiva de Felipe começou em clubes da região, como Santana, Vargeana e Esportiva Sanjoanense. Mais tarde, também defendeu equipes como o Cruzeiro e o Boise Timbers, em Idaho. Sua dedicação ao futebol lhe abriu portas no cenário internacional.

No último mês, Felipe desembarcou novamente nos Estados Unidos, no dia 4 de agosto, para integrar o time do College of Southern Idaho. A equipe disputa uma das conferências de futebol universitário mais competitivas do Junior College no país. Logo na estreia, conquistaram uma vitória por 2 a 0.

Felipe destacou que sua primeira experiência nos EUA ocorreu recentemente, quando morou em Nampa como estudante intercambista. Agora, com a bolsa conquistada, ele se prepara para conciliar estudos e esporte, representando a instituição tanto nos campos quanto na sala de aula.