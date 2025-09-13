Paróquia de São Joaquim realiza a Festa do Caminhoneiro neste final de semana

Festa do Caminhoneiro começa neste sábado

A tradicional Festa do Caminhoneiro tem início neste final de semana, na programação inclui o Show de Prêmios neste sábado, dia 13, às 20h, atraindo participantes com sorteios e prêmios variados. E neste domingo, dia 14, a Missa dos Caminhoneiros será celebrada às 9h, seguida de procissão com caminhões e outros veículos.

No encerramento da procissão, todos estão convidados para a animada Festa no Salão São Joaquim, que trará como destaque a saborosa comida de boteco, proporcionando um ambiente descontraído e acolhedor para celebrar os profissionais das estradas e a comunidade.

Fotos: DJI Mini 3

 

