Nova adutora e bombas para água da Vila Polar

Aumentaram muito as reclamações de falta de água em vários bairros da Vila Polar e também de outros locais da cidade. Na semana passada, a Gazeta de Vargem Grande publicou matéria dos vereadores cobrando medidas efetivas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) e também da Prefeitura Municipal, uma vez que nem água para tomar banho havia em muitas casas destes bairros.

Esta semana a reportagem do jornal procurou o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) para saber o que de fato está sendo feito para resolver este sério problema que está afetando centenas de famílias vargengrandenses.

Em resposta, o Executivo informou que a Prefeitura de Vargem Grande do Sul e o SAE estão trabalhando intensamente para resolver o mais rápido possível a questão da baixa pressão de água que ocasiona a falta da mesma na Vila Polar e arredores.

“No momento as equipes do SAE, departamento de Obras e DSUR estão com os trabalhos adiantados na instalação das duas novas bombas na Estação de Captação e Bombeamento da Represa e da implantação da nova rede de adução para levar água diretamente da ETA para a Vila Polar e adjacências, com a máxima urgência, visando solucionar este problema que preocupa a todos e causa transtornos aos moradores do local”, informou a Prefeitura.

Problemas no novo reservatório

O jornal indagou também ao prefeito Celso Ribeiro quando os serviços ficariam prontos e a resposta de sua assessoria de Comunicação foi que a previsão era que concluindo estas obras, já era para encher o novo reservatório do bairro, localizado na saída do Paracatu, mas segundo análise técnica junto a um perito, que avaliou a base da mesma, foi constatado que não será possível usar a caixa nesse momento, sendo necessário construir nova base nos reservatórios para colocá-lo a serviço do abastecimento do bairro.

“Está sendo feita contratação de sondagem do solo para avaliação dos locais e a empresa fabricante da caixa fornecerá o projeto adequado para aquele tipo de reservatório de água”, informou a assessoria do prefeito.

Acrescentou que no momento, diante dessa impossibilidade, emergencialmente a Prefeitura e o SAE realizarão a ligação desta nova adutora vinda direto da represa, onde foram colocadas as duas novas bombas, na rede de distribuição de água já existente na Vila Polar e adjacências, sanando provisoriamente a questão da pressão da água, fazendo-a chegar nas residências, até que a nova base do reservatório seja construída e realizada a ligação do novo reservatório na rede de água dessa região.

“Ressaltamos que desde o primeiro momento, quando o SAE começou a receber ligações sobre a falta de água nessa região em grande escala, as equipes estão trabalhando sem cessar em busca de possíveis vazamentos que não afloram para a via, por meio do aparelho “Geofone”, o que também pode ocasionar falta de pressão. Muitos foram encontrados e consertados, mas a falta de pressão ainda continuou o que causa em certos horários de pico, a falta d’agua por algumas horas, dificultando a chegada da água nas residências”, explicou a assessoria de Comunicação.

Atendendo aos moradores

Nas respostas enviadas ao jornal, a Prefeitura salientou que o SAE também está atendendo aos pedidos dos moradores, abastecendo as residências que solicitam água tratada através do caminhão pipa, principalmente na região afetada pela baixa pressão d’água, através do telefone 3641-1011 ou 3641-2195.

“A Prefeitura e o SAE reafirmam o compromisso de atender a toda população com a maior agilidade possível e a responsabilidade não só diante dessa situação, mas diariamente, onde todos estão empenhados para entregar o melhor serviço de saneamento, garantindo também que toda população receba água tratada em suas torneiras, sem maiores preocupações. São investimentos que vem sendo feitos para que a cada dia todos tenham maior conforto nesse sentido”, afirmou a assessoria de Comunicação do prefeito Celso Ribeiro.