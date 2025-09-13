Defesa Civil enviou alerta de emergência para Vargem e região

Moradores de Vargem Grande do Sul e de outras 465 cidades paulistas receberam na quarta-feira, dia 10, um alerta de emergência da Defesa Civil do Estado de São Paulo em seus celulares. A mensagem informava que a região está com umidade do ar em nível crítico, representando risco à saúde da população e aumentando as chances de incêndios em vegetação.

O aviso, classificado como “Grave”, recomendava que a população bebesse bastante água, evitasse atividades ao ar livre nos períodos mais quentes do dia e a não fazer queimadas. O alerta teve validade até as 19h.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo esse foi o terceiro alerta severo de baixa umidade relativa do ar, com índices abaixo de 12%, por meio do sistema Cell Broadcast. A mensagem foi direcionada para moradores de 466 municípios paulistas das regiões de Sorocaba, Campinas (que inclui Vargem), Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Araraquara, Barretos, Franca, Itapeva, em situação de emergência devido às condições climáticas registradas nesta semana.

A tecnologia integra a Operação SP Sem Fogo, que reúne esforços estaduais e municipais na prevenção e combate às queimadas durante o período de estiagem. A Defesa Civil recomenda à população que beba bastante água, evite atividades físicas ao ar livre nos períodos mais quentes do dia, umidifique os ambientes internos e jamais faça queimadas.

Baixa umidade

Na quarta-feira, dia 10, em Vargem Grande do Sul, segundo o portal Climatempo, a umidade relativa do ar apresentava níveis extremamente baixos, variando entre aproximadamente 20% e 12%, configurando um alerta laranja e risco elevado à saúde e aos ecossistemas.

Para quinta-feira, dia 11 a situação seguiu igualmente preocupante, pois o alerta amarelo se estendia com umidade entre 30% e 20%, ainda dentro da faixa considerada crítica pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na quinta-feira, o alerta voltou a ser emitido para Vargem e outras 510 cidades de São Paulo. Foi o quarto alerta emitido pelo sistema Cell Broadcast.

Para este final de semana, a previsão é de melhora nessa situação. Neste sábado, dia 13, a temperatura varia entre 13º e 29º C e a umidade relativa do ar mínima prevista é de 39% e a máxima, 87%. Para o domingo, dia 14, a tendência é de sol e muitas nuvens à tarde, com mínima de 14º C e máxima de 29º C e com umidade indo de 38% a 88%. Deve voltar a chover na terça-feira, dia 16. Segundo o Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva pela manhã e noite da terça-feira.