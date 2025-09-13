Com mandado de prisão homem é preso por homicídio

A equipe da Força Tática da Polícia Militar cumpriu mandado de prisão contra um indivíduo, no Bosque Municipal de Vargem Grande do Sul, por volta das 18h do domingo, dia 7.

Os policiais localizaram o procurado no quintal de sua residência, onde ele não ofereceu resistência e autorizou a entrada da equipe. O indivíduo foi cientificado do mandado e de seus direitos, assim como seus familiares.

Após ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São João da Boa Vista para exame médico cautelar, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade ratificou a prisão e determinou o registro do boletim de ocorrência. O indivíduo permanece preso.