Procurado é capturado em Divinolândia

Na manhã da terça-feira, dia 9, às 11h34, a Polícia Militar prendeu um homem procurado pela Justiça na zona rural de Divinolândia.

Após receber informações sobre o mandado de prisão vigente, a equipe, em conjunto com a equipe local, realizou diligências que culminaram na localização do indivíduo na Estrada Vicinal Divinolândia. O homem foi informado sobre o mandado e seus direitos constitucionais, sendo encaminhado ao pronto-socorro para exame de corpo de delito, que não constatou lesões.

Posteriormente, o preso foi apresentado na delegacia, onde o delegado de plantão cumpriu a ordem judicial. O indivíduo permaneceu detido à disposição da Justiça.