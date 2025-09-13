PM atende ocorrência de injúria e apreensão de arma de airsoft

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada na segunda-feira, dia 8, por volta das 18h30 para atendimento de ocorrência envolvendo injúria e disparos com arma de airsoft no Jardim Dolores.

Ao chegar no local indicado, a equipe constatou que o autor realizou seis disparos com arma de chumbinho nos fundos da residência da vítima. O armamento utilizado foi apreendido pela equipe, que recebeu voluntariamente a arma, um carregador e dois magazines, cada um contendo 100 esferas de aço.

O autor foi encaminhado ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para exame médico e, posteriormente, liberado. A ocorrência foi registrada no plantão policial de São João da Boa Vista, onde o procedimento foi finalizado.