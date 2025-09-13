Veículo de Grama pega fogo na Avenida Walter Tatoni

Na manhã desta sexta-feira, dia 12, um veículo, modelo Uno, pegou fogo na Avenida Walter Tatoni, em Vargem Grande do Sul. Segundo informações obtidas pela Gazeta de Vargem Grande, juntamente com a GCM que esteve no local, o incêndio teve início por conta de um curto-circuito na fiação do motor. Ninguém ficou ferido, o fogo foi controlado e não houve maiores consequências.
